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Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11'ler...ERTELEME MAÇLARI

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11’ler...ERTELEME MAÇLARI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Süper Lig maçları ileri bir tarihe ertelenmişti. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, erteleme maçı hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig karşılaşmalarına ara verildi. Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile mücadele verecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda Güler, King, Valencia.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Muric, Çekiçi, Diouf

JESUS TRİBÜNDE

Teknik direktör Jorge Jesus cezası nedeniyle bu akşam kulübede yer alamayacak... Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki sonrası 1 maç men cezası alan Portekizli hoca, mücadeleyi tribünden izleyecek.

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