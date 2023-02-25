Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11’ler...ERTELEME MAÇLARI

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig karşılaşmalarına ara verildi. Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile mücadele verecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...