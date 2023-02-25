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Hırvat futbolcu Gvardiol imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

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Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Hırvat futbolcu Gvardiol imzalı formasını depremzedeler için bağışladı

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı ve Almanya temsilcisi Leipzig'in savunma oyuncusu Josko Gvardiol, imzalı formasını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

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