24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu!

Temcilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştiriliyor. İsviçre’nin Nyon şehrindeki kura çekiminde sarı lacivertlilerin son 16'daki rakibi belli oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA