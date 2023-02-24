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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Başakşehir ve Sivasspor rakipleri belli oldu

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. Sivasspor İtalyan ekip Fiorentina ile Başakşehir ise Belçika takımı Gent ile karşılaşacak.

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