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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi hakkında detaylar merak ediliyor. Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Futbolseverler, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilenler...

"Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dün oynanan Avrupa Ligi son 32 maçlarından sonra gözler Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine çevrildi. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin rakibini sorgulamaya başladı. UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı mı? İşte, merak edilenler...

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURALARI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakiplerini belirleyecek Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı izle ekranı TV8,5 ekranında olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 15.00'da çekilmeye başlanacak.

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi henüz başlamadı. Kuraların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli olacaktır.

MUHTEMEL RAKİPLERİ

* Bayer Leverkusen
* Manchester United
* Juventus
* PSV
* Roma
* Sporting
* Union Berlin
* Shakhtar Donetsk

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