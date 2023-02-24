Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu! Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

"Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dün oynanan Avrupa Ligi son 32 maçlarından sonra gözler Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine çevrildi. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin rakibini sorgulamaya başladı. UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı mı? İşte, merak edilenler...