UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Play-Off turu zorlu karşılaşmalara sahne olurken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti. Mart ayında oynanacak müsabakalar öncesinde kura çekimi canlı yayını için detayları haberimizde derledik. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için son gelişmeler!
"UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarını lider tamamlayan takımlar son 16 turuna direk katılma hakkı kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri dün akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şifresiz mi yayınlanacak?
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki başarısıyla Play-Off oynamadan Son 16'ya yükselmeye hak kazandı. Sarı Lacivertliler, Son 16'da ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, çeyrek finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER?
16-23 Şubat'ta oynanan Play-Off maçları sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Sporting
Bayer Leverkusen
Sevilla
Juventus
Manchester United
Union Berlin
Roma
Shakhtar Donetsk
AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN?
Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.
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- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta çekilecek? Şifresiz mi yayınlanacak?
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