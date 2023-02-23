Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. İşte toplu sonuçlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam İnter-Porto ve Leipzig-Manchester City maçları oynandı.
İnter sahasında konuk ettiği Porto'yu Lukaku'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
DÜNÜN MAÇLARI: REAL MADRID DEPLASMANDA LIVERPOOL'U 5-2 MAĞLUP ETTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid deplasmanda Liverpool'u 5-2, Napoli de Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda, iki karşılaşma yapıldı.
Turnuvada geçen yıl final oynayan Liverpool ile Real Madrid'in Anfield Road Stadı'ndaki mücadelesine şık goller ve kaleci hataları damgasını vurdu.
Maçın hemen başında Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'in topukla attığı golle öne geçen Liverpool, takım arkadaşının geri pasını uzaklaştırmak isteyen Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın hatasını iyi değerlendiren Muhammed Salah ile 14. dakikada skoru 2-0 yaptı.
Real Madrid, 21. dakikada Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı şık vuruşla farkı bire indirdi. 36. dakikada kaleci Alisson'un uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Vinicius Junior'a çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı 2-2 berabere sona erdi.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada sol taraftan Luka Modric'in kullandığı serbest atışta ceza alanında kendini unutturan Militao, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını 2-0 geriden 3-2 üstünlüğe getiren golü attı.
55 ve 67. dakikalarda sahneye çıkan Karim Benzema, maçın skorunu belirleyen golleri kaydetti ve Real Madrid sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 42 golle takımının Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.
Liverpool, tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol gördü.
NAPOLI RÖVANŞ İÇİN AVANTAJ ELDE ETTİ
İtalyan temsilcisi Napoli, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 2-0 yendi.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen ve 65. dakikada Giovanni Di Lorenzo attı.
Napolili Khvicha Kvaratskhelia, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi ekipte Randal Kolo, 58. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu maçların rövanşları 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Öte yandan karşılaşmalardan önce Kahramanmaraş merkezli 11 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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