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Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik! Sahaya atlayıp tribünlere doğru atkı açınca ortalık karıştı! Gözaltılar var...

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik! Sahaya atlayıp tribünlere doğru atkı açınca ortalık karıştı! Gözaltılar var...

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor derbisinde tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı. İki takım seyircisi arasında gerginlik yaşandı. Derbi sonrası bazı taraftarların gözaltına alındığı belirtildi. İşte detaylar...

Kocaelispor ile Sakaryaspor'un depremzedeler yararına karşılaştığı maçta 17 bin 500 bilet satıldı. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.

Yeşil-siyahlı ezeli rakipler Kocaelispor ile Sakaryaspor, 'Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım' sloganıyla gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenledi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın başlangıcında depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Takımlar sahaya 'Sesinizi Duyan Var' yazılı pankart ile çıktı.

17 BİN 500 BİLET SATILDI

Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Stattaki reklam panolarına ise, depremlerde hayatını kaybeden sporcuların isimleri yazıldı. Maç öncesinde 14 bin Kocaeli'de, 3 bin 500 Sakarya'da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.

SAKARYASPOR 2-0 KAZANDI

Maçın 18'inci dakikasında Sakaryasporlu Kabongo Kasongo topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Maçın 90'ıncı dakikasında ise İbrahim Has'ın attığı gol ile Sakaryaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

KOCAELİ SEYİRCİSİNE SAKARYASPOR ATKISI AÇTI

Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı.

GÖZALTILAR VAR

Atkı gösteren Sakaryasporlu'yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi. Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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