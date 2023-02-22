Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik! Sahaya atlayıp tribünlere doğru atkı açınca ortalık karıştı! Gözaltılar var...

17 BİN 500 BİLET SATILDI



Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Stattaki reklam panolarına ise, depremlerde hayatını kaybeden sporcuların isimleri yazıldı. Maç öncesinde 14 bin Kocaeli'de, 3 bin 500 Sakarya'da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.