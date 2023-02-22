Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik! Sahaya atlayıp tribünlere doğru atkı açınca ortalık karıştı! Gözaltılar var...
Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor derbisinde tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı. İki takım seyircisi arasında gerginlik yaşandı. Derbi sonrası bazı taraftarların gözaltına alındığı belirtildi. İşte detaylar...
Kocaelispor ile Sakaryaspor'un depremzedeler yararına karşılaştığı maçta 17 bin 500 bilet satıldı. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.
Yeşil-siyahlı ezeli rakipler Kocaelispor ile Sakaryaspor, 'Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım' sloganıyla gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenledi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın başlangıcında depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Takımlar sahaya 'Sesinizi Duyan Var' yazılı pankart ile çıktı.
17 BİN 500 BİLET SATILDI
Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Stattaki reklam panolarına ise, depremlerde hayatını kaybeden sporcuların isimleri yazıldı. Maç öncesinde 14 bin Kocaeli'de, 3 bin 500 Sakarya'da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.
SAKARYASPOR 2-0 KAZANDI
Maçın 18'inci dakikasında Sakaryasporlu Kabongo Kasongo topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Maçın 90'ıncı dakikasında ise İbrahim Has'ın attığı gol ile Sakaryaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK
Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
KOCAELİ SEYİRCİSİNE SAKARYASPOR ATKISI AÇTI
Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...
- WhatsApp'a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Resmen rakiplerine taş çıkartacak! Artık tek tuşla...
- Çocuğu olan aileler hemen başvurabilir! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana hemen ödeme yapılacak!
- Devlet'ten depremzedelere DEV DESTEK! 10 BİN TL ödeme+EK 100 BİN TL NAKİT! Başvuruları başladı mı, ne zaman? Kimler başvurabilir?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 22 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Çarşamba yayınlanan dizi ve film listesi...
- Kuruluş Osman ATV CANLI İZLE | 22 Şubat Çarşamba kesintisiz, full HD, şifresiz canlı seyret! 116. bölüm var mı yok mu?
- SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!
- Hastanelere 1.222 PERSONEL ALIMI 2023 | 16 İLDE KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! 50-55-60-65 Puan yeterli! Başvuru şartları neler? Kontenjan ve branşlar...
- ALES1 sınavı ne zaman? 2023 ALES başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU!
- EYT’de EKSİK PRİME 5000 GÜN AYARI YOLDA! 8 Eylül 1999 öncesi SSK’lı 7 YILA DİKKAT! Borçlanma+İhya... 3600 ek gösterge KISKACI! Hangi formülü seçmeliyim?
- Survivor erken final mi yapacak? Deprem sonrası Survivor 2023 bitti mi, iptal mi oldu? Yarışmacılar evlerine mi döndü?
- Ekşi Sözlük kimin, ne zaman kuruldu? Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak?