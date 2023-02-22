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Galatasaray bir günde iki maça çıkacak! Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte o maçların saatleri...

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Galatasaray bir günde iki maça çıkacak! Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte o maçların saatleri...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından liglere ara verilmesi sonrası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray bugün 2 hazırlık maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar saat 14.00'te Gençlerbirliği, saat 19.00'da Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Galatasaray, hazırlıklarını bugün Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Aslan yarın iki hazırlık maçı birden oynayacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.

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