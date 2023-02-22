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Fenerbahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber! Conte kararını verdi

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Fenerbahçe’ye Lucas Moura’dan kötü haber! Conte kararını verdi

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Tottenham'ın yıldız oyuncusu Lucas Moura'dan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. İngiliz devinin teknik direktörü Moura'nın trasnferi konusunda kararını verirken gelişme İngiliz basınında yer aldı. İşte detaylar...

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