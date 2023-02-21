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Haberler Spor Haberleri Liverpool Real Madrid maçı canlı izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izle!

Liverpool Real Madrid maçı canlı izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izle!

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Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Liverpool Real Madrid maçı canlı izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izle!

Liverpool Real Madrid maçı canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük 2 kulübünden Liverpool ve Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor. İki dev de ilk maçta avantajlı skoru almak için sahaya çıkacak. İşte, Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izlemek için detaylar haberimizde...

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın şifresiz izlemek için detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı, bu gece oynanacak maçlarla devam ediyor. Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen Liverpool ile Real Madrid Anfield Road'da kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool Real Madrid maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anfield Road'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı, 21 Şubat 2023 Salı günü yani bu akşam saat 23:00'te başlayacak.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yöneteceği karşılaşma TV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

LİVERPOOL-REAL MADRİD 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema.

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE!

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Liverpool'da Konate, Arthur, Diaz, Alcantara ve Ramsay eksikler arasında bulunuyor. Konuk takım Real Madrid'de ise Mendy dışında eksik oyuncu yok

FİNAL NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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