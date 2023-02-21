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Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?

Son dakika...Hatay'da meydana gelen depremler nedeniyle enkaz altına kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un son durumu merak ediliyordu. Hatayspor Kulübü'nden açıklama geldi. Peki, Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Savut öldü mü? Taner Savut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...

Son dakika: "Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?" sorusu bir süredir merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un akıbeti hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Taner Svut öldü mü, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

TANER SAVUT KİMDİR?

Türk sportif direktör ve eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.

Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.

TANER SAVUT ÖLDÜ MÜ?

Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.

Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.

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