Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?
Son dakika...Hatay'da meydana gelen depremler nedeniyle enkaz altına kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un son durumu merak ediliyordu. Hatayspor Kulübü'nden açıklama geldi. Peki, Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Savut öldü mü? Taner Savut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...
Son dakika: "Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?" sorusu bir süredir merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un akıbeti hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Taner Svut öldü mü, son durum ne? İşte, ayrıntılar...
TANER SAVUT KİMDİR?
Türk sportif direktör ve eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.
Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.
Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.
TANER SAVUT ÖLDÜ MÜ?
Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."
1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.
Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?
- Ateş Kuşları son bölüm izle! ATV Ateş Kuşları bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
- Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
- 18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!
- Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler açıklandı! TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman 2023? Kazananlar ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ!
- İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı? YENİ KURA TAKVİMİ 2023!
- Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması
- Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
- Tsunami uyarısı son dakika | AFAD: Sahil Şeridinden Uzak DURUN! Hatay 6.4'lük deprem tsunamiyi tetikler mi? Hangi iller uyarıldı?
- Son dakika Yıkılan bina sayısı kaç? Yaralı ve ölü var mı? Enkaz altında kaç kişi kaldı? Hatay Fay hattı kırıldı mı? Hatay'da yeni deprem | SON DURUM NE?