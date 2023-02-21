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Adana Demirspor'dan Gökhan Töre kararı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Adana Demirspor’dan Gökhan Töre kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

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