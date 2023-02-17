Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe’nin rakibi...

"UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off maçları perşembe günü başladı.Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle karşılaşmalar, şubat ayının sonuna ertelendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Son 16 turu kura çekimi hangi tarihte yapılacak?