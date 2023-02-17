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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe’nin rakibi...

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları, perşembe gününden itibaren başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe'nin rakibi kim? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, maçla ilgili merak edilenler...

"UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off maçları perşembe günü başladı.Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle karşılaşmalar, şubat ayının sonuna ertelendi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Son 16 turu kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Söz konusu kura çekimi ise 24 Şubat 2023'te yapılacaktır.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Grup maçlarını lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi, play-off maçları sonrasında belli olacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Grup maçlarını lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi, play-off maçları sonrasında belli olacak.

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