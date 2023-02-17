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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 3 haftalık programı açıkladı!

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de 3 haftalık programı açıkladı!

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş depremi sonrası ertelenen Süper Lig'in devamı hakkında açıklama yaptı. TFF, Süper Lig'in 24, 25 ve 26. haftalarının maç takvimini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'de ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor, Giresunspor-Kayserispor, Ümraniyespor-Adana Demirspor ve daha önce Taksim saldırısı sebebiyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu.

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA

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