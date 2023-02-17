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Başakşehir deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Figueiredo'yu transfer etti

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Başakşehir deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’dan Figueiredo’yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları devam ediyor. Başakşehir, Gaziantep FK'dan Joao Figueiredo ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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