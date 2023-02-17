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İsmail Çipe'nin yeni takımı belli oldu! Tecrübeli oyuncu Boluspor ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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İsmail Çipe’nin yeni takımı belli oldu! Tecrübeli oyuncu Boluspor ile anlaştı

Galatasarayla sözleşmesi süren ancak kadro dışı bırakılan İsmail Çipe'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, tecrübeli file bekçisi ile anlaştı.

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