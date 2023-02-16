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Galatasaray transferi açıkladı! Sam Adekugbe transferinde 1 milyon euro satın alma opsiyonu...

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Galatasaray transferi açıkladı! Sam Adekugbe transferinde 1 milyon euro satın alma opsiyonu...

Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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