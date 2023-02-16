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Medipol Başakşehir bir transferi daha bitirdi!

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Medipol Başakşehir bir transferi daha bitirdi!

Üst sıraların iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Devre arasında kadrosuna kattığı 5 isimle dikkat çeken Turuncu-Lacivertiler bombaları art arda patlatmaya hazırlanıyor.

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