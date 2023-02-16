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Beşiktaş'ta ayrılık! Emrecan Uzunhan kiralık gitti

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Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Beşiktaş’ta ayrılık! Emrecan Uzunhan kiralık gitti

Beşiktaş sezon başında İstanbulspor'dan aldığı genç stoper Emrecan Uzunhan'ı sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladı. İki takım arasındaki anlaşmanın TFF'ye bildirilmesinin ardından Emrecan, Akdeniz ekibine resmen katıldı. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 resmi maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

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