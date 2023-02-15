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Lazar Markovic Trabzonspor'da! Gaziantep FK'ya deprem sonrası destek transferi...

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Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Lazar Markovic Trabzonspor’da! Gaziantep FK’ya deprem sonrası destek transferi...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı aldı. Bu karar sonrası Trabzonspor destek transferi kapsamında Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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