Galatasaray’da transferde yeni hedef! Kaleye Hatayspor’dan Erce Kardeşler...

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, futbolcuların formlarını koruması ve maaş yükünü hafifletmek amacıyla farklı takımlara gönderilmesi konusunu masaya yatırdı. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, Gaziantep temsilcisinin birçok oyuncusuna ilgi gösterdi.

GÜNEY GÜVENÇ KASIMPAŞA'DA

Özellikle Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ismi Galatasaray ile anılan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Günay, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Öte yandan Kasımpaşa ile Gaziantep arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Paşa'ya kiralanan Günay Güvenç'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Ayrıca Kasımpaşa, Günay'ın transferi için Gaziantep'e kiralama bedeli ödemeyecek.