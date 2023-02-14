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Trabzonspor Kahramanmaraş depremi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kiraladı

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Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Trabzonspor Kahramanmaraş depremi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK’dan Lazar Markovic’i kiraladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ligden çekilen takımlardaki oyuncuların kiralanmasına izin vermişti. Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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