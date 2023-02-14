14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Ligden çekilme talepleri onaylandı

Son dakika | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Ligden çekilme talepleri onaylandı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
Son dakika | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Ligden çekilme talepleri onaylandı

Son dakika haberi...TFF Başkanı Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA