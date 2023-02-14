PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...
"PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bu akşam başlayacak. Maç heyecanını kaçırmak istemeyenler, PSG Bayern Münih maçı canlı nasıl, nereden izlenir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı!
PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan bugün itibarıyla başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı ise futbolseverler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern bu akşam Paris'te karşılaşak. Peki, Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maçın detayları...
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi bu akşam saat 23.00'da oynanacak.
PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç EXXEN TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint-Germain:
Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar.
Bayern Munich:
Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI
Son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:
14 Şubat Salı:
Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)
PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
15 Şubat Çarşamba:
Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)
Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
21 Şubat Salı:
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)
22 Şubat Çarşamba:
RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...
- e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!
- MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...
- Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu
- EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
- Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...
- Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?
- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...