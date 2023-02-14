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PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11’LER...

"PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bu akşam başlayacak. Maç heyecanını kaçırmak istemeyenler, PSG Bayern Münih maçı canlı nasıl, nereden izlenir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, PSG Bayern Münih maçı canlı izle ekranı!

PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan bugün itibarıyla başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı ise futbolseverler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern bu akşam Paris'te karşılaşak. Peki, Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maçın detayları...

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi bu akşam saat 23.00'da oynanacak.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç EXXEN TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar.

Bayern Munich:

Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

Son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

14 Şubat Salı:

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

15 Şubat Çarşamba:

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

21 Şubat Salı:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

22 Şubat Çarşamba:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

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