PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11’LER...

PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan bugün itibarıyla başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçların oynanacağı ise futbolseverler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern bu akşam Paris'te karşılaşak. Peki, Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maçın detayları...