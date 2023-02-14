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Şampiyonlar Ligi maçları CANLI nasıl, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 14-22 Şubat Maç takvimi!

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Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Şampiyonlar Ligi maçları CANLI nasıl, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 14-22 Şubat Maç takvimi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu başlamış durumda. 14 Şubat itibarıyla başlayan Şampiyonlar Ligi maçları 22 Şubat'a kadar devam edecek.Futbolseverler, "Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, bu hafta oynanacak maçlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 14 Şubat itibarıyla başladı.Maç takvimi ortaya çıkarken canlı maç izle araştırmaları futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 14-15 ve 21-22 Şubat'ta oynanacak.Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, hangi tarihte? İşte, maç takvimi...

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE?

2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat'ta oynanacak. Tüm maçlar TSİ 23:00'da başlayacak. Karşılaşmalar Exxen platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

14 Şubat Salı:

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

15 Şubat Çarşamba:

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

21 Şubat Salı:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

22 Şubat Çarşamba:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

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