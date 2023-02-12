Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Basel maçı oynanacak mı? UEFA açıkladı...
UEFA, Trabzonspor - Basel maçı için kararını açıkladı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolseverler maçın detayları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Basel maçları ne zaman oynanacak? İşte, detaylar...
"Trabzonspor-Basel maçı ne zaman oynanacak?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Yaşanan acılar spor dünyasında da hissedilirken, Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Basel maçının oynanıp, oynanmayacağı merak ediliyordu. UEFA , maç hakkında kararını verdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Basel maçları ne zaman oynanacak?
TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma öncesi UEFA yetkilileriyle görüştüklerini ve çalışmalarının maçın oynanacağı şeklinde olduğunu söyledi.Ağaoğlu, AA muhabirine, UEFA yetkililerinin depremle alakalı şehirde bir sıkıntı olup olmadığını kendilerine sorduğunu belirtti.
UEFA'ya kentin depremden etkilenmediğini söylediklerini ifade eden Ağaoğlu, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." dedi.
Ağaoğlu, deprem bölgesine yaşam malzemesi taşıyan üçüncü tır ve takım otobüsünü dün gönderdiklerini kaydederek, AFAD'ın elzem talepleri doğrultusunda kontrollü şekilde bölgeye yardım yapmayı sürdüreceklerini aktardı.
Trabzonspor Kulübünün takım otobüsü, deprem bölgesinden 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. Bu akşam Malatya'dan hareket edecek otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler, kentte uygun yerlere yerleştirilecek.
Trabzonspor Kulübü ayrıca 25 kız ve 30 erkek çocuğu olmak üzere toplam 55 depremzedeyi de Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk edecek.
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