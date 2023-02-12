Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Basel maçı oynanacak mı? UEFA açıkladı...

UEFA'ya kentin depremden etkilenmediğini söylediklerini ifade eden Ağaoğlu, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." dedi.