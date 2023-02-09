Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu! TFF'den son dakika açıklaması! Deprem sonrası ligler ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Hatayspor'un bu sezon maçlarını oynamayacağını açıklarken, Gaziantep FK için de aynı durumun söz konusu olabileceğini ve ligin 17 takımla oynanabileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından Süper Lig'in 3-4 Mart tarihleri arasında başlatılması kararı alındığı açıkladı.
TFF daha önce yaptığı açıklamada, 10-11-12-13 Şubat tarihlerindeki Süper Lig maçlarının 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağını duyurmuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:
"Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."
LİG 17 TAKIMLA DEVAM EDEBİLİR
Büyükekşi açıklamasında "Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz." dedi.
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