Süper Lig’in başlayacağı tarih belli oldu! TFF’den son dakika açıklaması! Deprem sonrası ligler ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık."

LİG 17 TAKIMLA DEVAM EDEBİLİR

Büyükekşi açıklamasında "Hatayspor bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz." dedi.