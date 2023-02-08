Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen son dakika deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel ve amatör futbol liglerindeki müsabakaların ertelendiği duyurulmuştu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
"Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevresinde bulunan 10 ili de etkileyen deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerde oynanacak olan müsabakaların ertelendiğini açıklamıştı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN DEVAM EDECEK, ERTELENDİ Mİ?
Süper Lig maçları devam edeceği tarih ve tüm bilgiler şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;
10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.
TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.
Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
- Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
- Erzurum deprem son dakika 2023! 8 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?
- Emekli Mart ayında KANATLANACAK! EYT'li, SSK, Bağkur ve 4C'li yararlanacak! 7.500 - 10.000 - 12.500 TL ÖDEME! Zamlı yeni tablo...
- BİLSEM 2023 sınavları ertelendi mi, ne zaman? BİLSEM 2023 sınav tarihi değişti mi? Açıklama geldi...
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 8 Şubat TV8 yayın akışı...
- Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!
- TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!
- Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...
- TİKTOK çöktü mü? 8 Şubat TİKTOK neden açılmıyor? Paylaşım ve bağlantı sorunu... Ne zaman düzelecek?