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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?

"Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen son dakika deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel ve amatör futbol liglerindeki müsabakaların ertelendiği duyurulmuştu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?

"Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevresinde bulunan 10 ili de etkileyen deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerde oynanacak olan müsabakaların ertelendiğini açıklamıştı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN DEVAM EDECEK, ERTELENDİ Mİ?

Süper Lig maçları devam edeceği tarih ve tüm bilgiler şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.

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