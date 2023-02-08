Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN DEVAM EDECEK, ERTELENDİ Mİ?

Süper Lig maçları devam edeceği tarih ve tüm bilgiler şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.