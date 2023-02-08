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Galatasaray Nicolo Zaniolo'yu transfer etti: Sarı kırmızılılar genç oyuncunun lisansını çıkardı

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Galatasaray Nicolo Zaniolo’yu transfer etti: Sarı kırmızılılar genç oyuncunun lisansını çıkardı

Galatasaray İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti. İşte detaylar...

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