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Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan depremde hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan, 28 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, acı haberi paylaştı.

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