Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı

NECİP UYSAL: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ



Beşiktaş taraftarlarından yardım beklediklerini belirten Necip Uysal, "Öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz. Biz de Beşiktaş camiası olarak AFAD ile beraber bütün yardımlarınızı Vodafone Park'a bekliyoruz" dedi.





ATIBA HUTCHINSON: ÜLKENİN GEÇİRDİĞİ BU ZOR ZAMANLARDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEKTE BULUNALIM



Zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olma çağrısında bulunan Atiba Hutchinson, "Herkese merhabalar, bildiğiniz gibi Türkiye'de dün gerçekleşen depremden fazlasıyla etkilenen insan var. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Beşiktaş olarak depremden etkilenen herkese dualarımızı gönderiyoruz. Herkesin yardım etmesini istiyoruz. Herkesin elinden geldiğince destek vermesini istiyoruz. Vodafone Park'a elimizden geldiğince malzeme yardımında bulunarak, ülkenin geçirdiği bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine destekte bulunalım. Dualarım depremden etkilenen herkese" diye konuştu.