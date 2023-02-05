Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi öncesi "İstanbul'da Fırtına" mesajı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bordo mavili taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımda, Avcı "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerine yer verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı'nın bu paylaşımı kısa sürede Trabzonsporlu taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.
HAKEM HALİL UMUT MELER
Galatasaray ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zemheri 2023 ne zaman bitiyor? Kasım, Zemheri, Hamsin tarihleri ne? Karakış soğuklarının bitiş tarihi ne?
- Uçak seferleri iptal mi SON DAKİKA | 5-6 ŞUBAT Sabiha Gökçen-İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY, Anadolu Jet SORGULAMA EKRANI
- BEKÇİLİK 2023 SINAV TARİHLERİ | EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Sınav sonuçları nereden öğrenilir? Alım yapılacak iller listesi!
- Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış!
- EYT başvurusunda YOLUNUZU AYDINLATACAK 17 MADDE! +2160 Prim Kazancı! Bağ-Kur, Emekli Sandığı için 7200-9000 gün! E-Devlet başvurusu...
- TOKİ Kütahya kura sonuçları nereden öğrenilir? Kütahya TOKİ Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav kura çekiliş EKRANI | Sosyal KONUT Nihai İsim listesi
- Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? Tatil olan iller listesi...
- İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? İŞKUR illere göre TYP kura sonuçları ne zaman belli olur?
- Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...
- Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
- İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...
- Uçuk seferleri iptal mi, ertelendi mi son dakika 2023? 4-5-6 Şubat hangi uçak seferleri iptal edildi? Açıklama geldi...