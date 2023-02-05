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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Galatasaray derbisi öncesi "İstanbul'da Fırtına" mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan Galatasaray derbisi öncesi İstanbul’da Fırtına mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bordo mavili taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımda, Avcı "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın bu paylaşımı kısa sürede Trabzonsporlu taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Galatasaray ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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