Brezilyalı eski futbolcu Casagrande'den Jorge Jesus'a şoke eden sözler: "Güvenilmez birisi ve mesleki ahlakı yok"

Sarı-lacivertliler, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.Jesus'un gelişiyle birlikte takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.

Ancak Dünya Kupası arası öncesi sarı-lacivertlilerde düşüş başladı.Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de Giresunspor'a mağlup olan Kanarya, turnuva sonrası Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrıldı.