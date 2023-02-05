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Brezilyalı eski futbolcu Casagrande'den Jorge Jesus'a şoke eden sözler: "Güvenilmez birisi ve mesleki ahlakı yok"

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Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Brezilyalı eski futbolcu Casagrande’den Jorge Jesus’a şoke eden sözler: Güvenilmez birisi ve mesleki ahlakı yok

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son dönemlerde yaşadığı puan kayıpları ve Galatasaray derbisindeki farklı mağlubiyetle ligde ikinci sıraya düştü. Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için kaleme aldığı yazıda Jesus'un güvenilmez biri olduğunu yazarken, "Mesleki ahlakı yok" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, takımı dünyaca ünlü bir teknik adama emanet etti. Fenerbahçe, son olarak Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertliler, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.Jesus'un gelişiyle birlikte takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, sezona fırtına gibi bir giriş yaptı.

Ancak Dünya Kupası arası öncesi sarı-lacivertlilerde düşüş başladı.Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi Kadıköy'de Giresunspor'a mağlup olan Kanarya, turnuva sonrası Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrıldı.

22 hafta sonunda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili Brezilya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"JESUS GÜVENİLMEZ BİRİ"

Fotomaç'ın haberine göre Brezilyalı eski milli futbolcu Walter Casagrande, Brezilya'da yayın yapan UOL için kaleme aldığı yazıda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un meslek ahlakına sahip olmayan güvenilmez biri olduğunu söyledi.

"BREZİLYA İÇİN EN KÖTÜ SEÇENEK"

Casagrande, Jesus'un Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için en kötü seçenek olduğunu ve göreve getirilmesine karşı olduğunu belirtti.

"MESLEKİ AHLAKI YOK"

"2019'da yaptıklarını tekrar edip edemeyeceğini bilmiyoruz ancak Jesus mesleki ahlakı olmadığını kanıtladı."

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