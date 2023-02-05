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GS-TS DERBİ MAÇI | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Şubat GS-TS mücadelesi muhtemel 11'leri

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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GS-TS DERBİ MAÇI | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Şubat GS-TS mücadelesi muhtemel 11’leri

Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 23. haftada Trabzonspor ekibini ağırlamaya hazırlanıyor. Derbi öncesi nefesler tutulurken futbolseverler detaylarını araştırmaya başladı. Galibiyet serisini bu maçta da sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray, 12'de 12 yapmayı hedefliyor. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor derbi maçına saatler kala futbolseverler detayları araştırmaya başladı. Nefeslerin tutulduğu heyecanlı mücadelede Galatasaray ve Trabzonspor ekibinin muhtemelleri öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Şubat GS-TS mücadelesi muhtemel 11'leri...

GS-TS MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig 23. Hafta mücadelesi Galatasaray Trabzonspor derbisi 5 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.

MÜCADELE SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle ekranı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswill, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezegueti Maxi Gomez.

TRABZONSPOR'DA 5 OYUNCU KADRODA YOK!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında dev derbi öncesi Trabzonspor'un kamp kadrosu belli olurken, Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.

MAURO ICARDI İÇİN KULÜPLER DEVREDE!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte formunu yükseltti.

Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Icardi, taraftarın da adeta kalbine girdi.

Bonservisi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan şok eden bir haber geldi. PSG günlerinde aradığını bulamayan ve adeta gözden düşerek İstanbul ile ansızın yolu kesişen Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor.

İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter devrede.

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