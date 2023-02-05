GS-TS DERBİ MAÇI | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Şubat GS-TS mücadelesi muhtemel 11’leri

Bonservisi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan şok eden bir haber geldi. PSG günlerinde aradığını bulamayan ve adeta gözden düşerek İstanbul ile ansızın yolu kesişen Mauro Icardi, Galatasaray'daki harika performansı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor.

İtalyan kaynaklara göre Arjantinli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Inter devrede.