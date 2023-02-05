TFF açıkladı! 4 maça kar engeli

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarından etkilenen bazı illerde oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Buna göre, bu hafta oynanacak TFF 2. Lig'de 1 ve TFF 3. Lig'de de 3 maçın elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.