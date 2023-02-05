Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı? 5 Şubat 2023 GS-TS maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta?

Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. GS-TS mücadelesi öncesinde olumsuz hava koşulları maç için iptal kararının olup olmayacağını akıllara getirdi. Yağmur ve kar yağışı ülke genelini ve İstanbul'u etkilerken Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçının akıbeti öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı? 5 Şubat 2023 GS-TS maçı ertelenecek mi? İşte son durum...