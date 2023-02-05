Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı? 5 Şubat 2023 GS-TS maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta?
Galatasaray Trabzonspor derbi maçı öncesinde başlayan yağmur ve yer yer kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig 23. haftasında oynanacak olan derbi maçına kar engel olacak mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı? 5 Şubat 2023 GS-TS maçı ertelenecek mi?
Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. GS-TS mücadelesi öncesinde olumsuz hava koşulları maç için iptal kararının olup olmayacağını akıllara getirdi. Yağmur ve kar yağışı ülke genelini ve İstanbul'u etkilerken Spor Toto Süper Lig 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçının akıbeti öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı? 5 Şubat 2023 GS-TS maçı ertelenecek mi? İşte son durum...
GS-TS MAÇI İPTAL OLACAK MI?
Öncelikle şunu belirtelim ki maçın iptal durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
GS-TS MAÇI NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig 23. Hafta mücadelesi Galatasaray Trabzonspor derbisi 5 Şubat Pazar (bugün) oynanacak.
MÜCADELE SAAT KAÇTA?
Nef Stadı'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle ekranı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1'de olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswill, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezegueti Maxi Gomez.
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