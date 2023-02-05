Galatasaray-Trabzonspor canlı maç izle! GS-TS derbi maçı canlı yayın izle! İşte, maç sonucu...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesi için geri sayım başladı. Nef Stadı'nda yaşanacak mücadele için heyecan dorukta. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Öte yandan maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte, GS-TS derbi maçı canlı yayın izleme ekranı ve detaylar...