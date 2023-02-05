Galatasaray-Trabzonspor canlı maç izle! GS-TS derbi maçı canlı yayın izle! İşte, maç sonucu...
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. 11’i ligde 3’ü kupada olmak üzere son 14 resmi maçını kazanan lider Galatasaray, Trabzonspor ile kıyasıya mücadele verecek. Maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, canlı yayın izleme ekranını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, derbi maçı canlı yayın linki!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. İki ezeli rakibin zorlu mücadelesi için geri sayım başladı. Nef Stadı'nda yaşanacak mücadele için heyecan dorukta. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Öte yandan maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte, GS-TS derbi maçı canlı yayın izleme ekranı ve detaylar...
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Sergio Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Lahtimi, Trezeguet, Maxi Gomez
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Sömestr tatili uzatıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARI!
- Yemek Sepeti, Getir, Trendyol Market açık mı, çalışıyor mu? ONLİNE SİPARİŞ UYGULAMALARI |İstanbul'da motokuryeler bugün çalışıyor mu?
- Galatasaray-Trabzonspor canlı maç izle! GS-TS derbi maçı canlı yayın izle! İşte, maç sonucu...
- 5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023
- 6 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Bitlis, Mardin, Ankara...
- Galatasaray Trabzonspor maçı iptal oldu mu, olacak mı? 5 Şubat 2023 GS-TS maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta?
- Son dakika uyarısı! 5-6 Şubat Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı? Motorsiklet, Scooter kullanmak yasak mı, ne zamana kadar?
- GS-TS DERBİ MAÇI | Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Şubat GS-TS mücadelesi muhtemel 11'leri
- Zemheri 2023 ne zaman bitiyor? Kasım, Zemheri, Hamsin tarihleri ne? Karakış soğuklarının bitiş tarihi ne?
- Uçak seferleri iptal mi SON DAKİKA | 5-6 ŞUBAT Sabiha Gökçen-İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY, Anadolu Jet SORGULAMA EKRANI
- BEKÇİLİK 2023 SINAV TARİHLERİ | EGM PA bekçilik sınavı ne zaman? Sınav sonuçları nereden öğrenilir? Alım yapılacak iller listesi!
- Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış!