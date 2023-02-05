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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kutlama

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, 20 yaş altında erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci olan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

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