Galatasaray'dan Süper Lig'deki takımlara 'Tartışmalı kararları uluslararası heyete inceletelim' çağrısı: "Gelin adaleti birlikte sağlayalım"
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki hakem kararları sonrası Süper Lig'de ortam bir hayli gerildi. Türk futbolunun çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderme dolu paylaşımlar yaptı. Son olarak Galatasaray Spor Kulübü, internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak puan cetvelindeki ilk 5 takımın tartışmalı maç görüntülerinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ederek, ezeli rakiplerini futbolda adaleti birlikte sağlamaya davet etti.
Türkiye geride kalan gün oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar üzerinden oluşan gerilimi takip ediyor. Türk futbolunun çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderme dolu paylaşımlar yapıyor.
Son olarak Galatasaray Spor Kulübü, internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak puan cetvelindeki ilk 5 takımın tartışmalı maç görüntülerinin uluslararası bir heyet tarafından incelenmesini talep ederek, ezeli rakiplerini futbolda adaleti birlikte sağlamaya davet etti.
"TÜM POZİSYONLAR DETAYLARIYLA TV'DEN YAYINLANSIN"
Sarı-kırmızılı kulüpten "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlığıyla yayımlanan çağrıda, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, 'bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Bu amaçla sezon başından beri tekrar ettiğimiz bir çözümü tüm spor kamuoyuyla yeniden paylaşıyoruz. Bu sezon oynanan, öncelikle ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, uluslararası camiada itibarı bilinen, önemli maçları yönetmiş yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla televizyonlarda yayınlansın." ifadeleri kullanıldı.
"GELİN TARAFSIZLIĞI VE ADALETİ BİRLİKTE SAĞLAYALIM"
Rakiplerini tarafsızlık ve adaleti birlikte sağlamaya davet edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çalışmanın futbolseverlerin yanlış değerlendirdiği kararları görmesi ve doğru şekilde bilgilenip, kafasındaki soru işaretlerini azaltması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında hangi takımın ne kadar hataya maruz kalıp, haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığını göstermesi açısından da önemli bir milat olacağını düşünüyoruz. Hepimiz zaman zaman, kulüplerimize olan sevgimiz yüzünden objektif bakış açımızı kaybediyor ve oluşan gerginliklerin bir parçası oluyoruz. Bu gerginlikler üzerinden köpürtülmeye çalışılan düşmanlık ne futbolumuzun marka değerine ne de içinde yaşadığımız toplumun özünde olan barış ve kardeşlik duygusuna katkı sağlıyor. Başta 'ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz' olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gelin, tarafsızlığı ve adaleti birlikte sağlayalım, kutuplaşmayı ve düşmanlıkları birlikte önleyelim."
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