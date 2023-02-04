Galatasaray'dan Süper Lig'deki takımlara 'Tartışmalı kararları uluslararası heyete inceletelim' çağrısı: "Gelin adaleti birlikte sağlayalım"

"Bu çalışmanın futbolseverlerin yanlış değerlendirdiği kararları görmesi ve doğru şekilde bilgilenip, kafasındaki soru işaretlerini azaltması açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunun yanında hangi takımın ne kadar hataya maruz kalıp, haksızlığa uğradığı ya da avantaj sağladığını göstermesi açısından da önemli bir milat olacağını düşünüyoruz. Hepimiz zaman zaman, kulüplerimize olan sevgimiz yüzünden objektif bakış açımızı kaybediyor ve oluşan gerginliklerin bir parçası oluyoruz. Bu gerginlikler üzerinden köpürtülmeye çalışılan düşmanlık ne futbolumuzun marka değerine ne de içinde yaşadığımız toplumun özünde olan barış ve kardeşlik duygusuna katkı sağlıyor. Başta 'ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimiz' olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu sorumluluk ve bilinçle, adalet için olan bu mücadelede bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gelin, tarafsızlığı ve adaleti birlikte sağlayalım, kutuplaşmayı ve düşmanlıkları birlikte önleyelim."

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