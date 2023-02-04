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Son dakika | Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Son dakika | Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 23. hafta maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı.

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