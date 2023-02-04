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Trabzonspor Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

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