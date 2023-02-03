Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! MHK'dan dikkat çeken Ali Palabıyık kararı
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 23. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıkladı. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a ise bu hafta görev verilmedi.
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Dünkü Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi olan Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
ALİ PALABIYIK'A GÖREV VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.
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