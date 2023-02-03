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Başakşehir'den flaş transfer hamlesi

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Başakşehir’den flaş transfer hamlesi

Son dakik haberi...Medipol Başakşehir, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı.

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