Kırmızı kart sonrası hakem Ali Palabıyık ile Jorge Jesus arasındaki diyalog! Jesus açıkladı: "İlk niyetim oyuncularımı uzaklaştırmaktı..."

KARİYERİMDE BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM

Türkiye'ye geldiğimden beri hakemler hakkında hiç konuşmadım. Kendilerine saygı duyuyorum ama dün yaşananlar bizim için çok fazlaydı. Kariyerimde böylesini hiç görmedim. Maç sonunda hakemin yanına gidip bunu dile getirmek istedim ama saygısızlık yapmadım. Son pozisyonla ilgili serzenişimi yaptım çünkü böyle bir şeyi daha önce görmemiştim.