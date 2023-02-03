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Kırmızı kart sonrası hakem Ali Palabıyık ile Jorge Jesus arasındaki diyalog! Jesus açıkladı: "İlk niyetim oyuncularımı uzaklaştırmaktı..."

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Kırmızı kart sonrası hakem Ali Palabıyık ile Jorge Jesus arasındaki diyalog! Jesus açıkladı: İlk niyetim oyuncularımı uzaklaştırmaktı...

Spor Toto Süper Lig 22.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar damga vurdu. Maç sonunda itirazlarda bulunan Jesus'a kırmızı kart gösteren Palabıyık sosyal medyada büyük tepki topladı. Jesus yaşananlara ilişkin konuşurken hakem Ali Palabıyık'la arasında geçen diyaloğu paylaştı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22.haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik tepkiler dinmiyor.

MAÇ SONU JESUS'A KIRMIZI KART

Palabıyık kritik maçta verdiği kararlarla karşılaşmaya damga vururken, maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a itirazları nedeniyle kırmızı kart göstermişti.

Yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bugün yaptığı açıklamalarda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

HAKEM KARARLARINDA ADALETSİZLİK VAR

Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem taraftarlarımız mağdur oldu. Hakem kararlarında adaletsizlikler oldu. İki penaltımızda VAR müdahale edebilirdi. Görmedi değil, devreye girmek istemediler. Fenerbahçe'nin dünkü maçta yara aldığını söyleyebilirim. Dün iyi oynadık, kazanabilirdik. Eğer her şey adil devam ederse biz ilk sırayı alırız.

KARİYERİMDE BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM

Türkiye'ye geldiğimden beri hakemler hakkında hiç konuşmadım. Kendilerine saygı duyuyorum ama dün yaşananlar bizim için çok fazlaydı. Kariyerimde böylesini hiç görmedim. Maç sonunda hakemin yanına gidip bunu dile getirmek istedim ama saygısızlık yapmadım. Son pozisyonla ilgili serzenişimi yaptım çünkü böyle bir şeyi daha önce görmemiştim.

BANA ETİK DIŞI KONUŞTUĞUMU SÖYLEDİ

Orada kendisine saygısız hiçbir söylemim olmadı. Maç bitince etrafında çok oyuncu vardı. İlk niyetim oyuncularımı oradan uzaklaştırmaktı. Penaltılardan bahsetmedim bile, sadece son pozisyondaki frikiği söyledim. Kendisi bana etik dışı konuştuğumu söyledi ama öyle bir şey söylemedim.

LİDERLİĞİ ALMAK İSTİYORUZ

Şu anda rakibimiz Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ama ligin bitmesine çok maç var. Türkiye ligi çekişmeli bir lig, her takım puan kaybedebiliyor. Dünkü sonuçla etkilenebileceğimizi düşünenler olabilir ama biz daha da kenetleneceğiz. Dün herkes gördü ki çok iyi oynadık, hakem kararları olmasa kazanabilirdik. Şimdi her zamankinden daha fazla çalışıp liderliği almak istiyoruz.

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