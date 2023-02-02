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Garry Rodrigues Süper Lig'e geri dönüyor

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Garry Rodrigues Süper Lig’e geri dönüyor

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues Süper Lig'e göri dönüyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

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