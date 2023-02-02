ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇ SONUCU | 2 Şubat Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç Özeti

32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.