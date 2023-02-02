ADANA DEMİRSPOR-FB MAÇ SONUCU | 2 Şubat Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç Özeti
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı merak konusu oldu. Futbolseverler nefes kesen maçın ardından detayları araştırmaya başladı. Spor Toto Süper Lig heyecanı 22. haftada kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ekibi ile mücadele etti. Peki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesinin özeti araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ekibiyle mücadelesinden berbaerlikle ayrıldı. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Nefes kesen maçın detayları araştırılmaya başlandı. Peki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının özeti...
ADANA DEMİRSPOR FB MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada 32. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Maçta 84. dakikada Ndiaye bu sefer penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.
Mücadelenin 88. dakikasında ise Fenerbahçe'de Valencia skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken Fenerbahçe ligde 45 puanla 2. sırada yer aldı.
Adana Demirspor ise 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Adana ekibi gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.
İLK YARI
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında kaleyi karşısına alan Batshuayi'nin şutunda top, kaleci Ertaç'ta kaldı.
11. dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Rossi'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol geçersiz sayıldı. Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
24. dakikada sarı lacivertliler gole yaklaştı. İrfan Can'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Arao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.
34. dakikada sarı lacivertliler, İrfan Can ile gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren oyuncunun vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.
45+5'te ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Rodrigues, ikinci kez gole izin vermedi. Batshuayi'nin şutunda kaleci Ertaç'ın solundan kaleye giden topu Rodrigues uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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