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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başına Alberto Giuliani getirildi

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın başına Alberto Giuliani getirildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi. TVF Başkanı Üstündağ yaptığı açıklamada, "Daha önce ülkemizde başarıyla görev yapan İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'yi Filenin Efeleri'nin başına getirdik. Giuliani elde ettiği başarılarla kendisini ispatlamış bir antrenör." ifadelerine yer verdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

TVF Başkanı Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda bugün itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Daha önce ülkemizde başarıyla görev yapan İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'yi Filenin Efeleri'nin başına getirdik. Giuliani elde ettiği başarılarla kendisini ispatlamış bir antrenör. Erkek Milli Takımımız için doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Türk voleybolu için hayırlı uğurlu olmasını arzu ediyorum." dedi.

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