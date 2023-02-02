A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın başına Alberto Giuliani getirildi

TVF Başkanı Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda bugün itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Daha önce ülkemizde başarıyla görev yapan İtalyan başantrenör Alberto Giuliani'yi Filenin Efeleri'nin başına getirdik. Giuliani elde ettiği başarılarla kendisini ispatlamış bir antrenör. Erkek Milli Takımımız için doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Türk voleybolu için hayırlı uğurlu olmasını arzu ediyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN