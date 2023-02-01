01 Şubat 2023, Çarşamba
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Koray Günter'in ardından Emirhan İlkhan! İşte yeni takımları

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Koray Günter’in ardından Emirhan İlkhan! İşte yeni takımları

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Emirhan İlkhan, yarım sezon sonra kiralık gitti. İtalyan ekibi, Koray Günter'in ardından Emirhan'ı da kadrosuna kattığını duyurdu.

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