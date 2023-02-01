Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 GS Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray Ümraniyespor maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 10. galibiyetini alan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Evinde taraftarı önünde galibiyet yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 GS Ümraniyespor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılılar haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 GS Ümraniyespor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Nef Stadı'nda yapılacak maç, 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Ümraniyespor
Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir
Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.
ÜÇ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
GALATASARAY, REKOR PEŞİNDE
Sarı-kırmızılı takım, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.
Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.
Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.
OKAN BURUK, MUSTAFA DENİZLİ'Yİ DE GEÇMEK İÇİN SAHADA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bugün kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.
Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.
Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.
Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.
Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.
Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.
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